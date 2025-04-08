Оборот розничной торговли в Нижегородской области в январе-феврале вырос на 6,3%

В Нижегородской области по итогам января-февраля оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 213,85 млрд руб. Об этом говорится в материалах нижегородского управления Росстата.

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По данным ведомства, в первые два месяца текущего года оборот в рознице на 96,6% формировался за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей. Доля розничных рынков и ярмарок составляла 3,4%.

В общем розничном обороте 101,3 млрд руб. (+2,9% ) пришлось на торговлю пищевыми товарами, напитками и табаком. Продажи непродовольственных товаров выросли на 9,4%, до 112,55 млрд руб. по сравнению с январем 2024 года.

Андрей Репин