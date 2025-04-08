Южная Корея открыла огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР

Группа из десяти северокорейских солдат 8 апреля ненадолго пересекла демаркационную линию, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. В ответ южнокорейские военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов.

Согласно сообщению командования, которое приводит «Рёнхап», инцидент произошел около 17:00 по местному времени (11:00 мск). После предупредительных выстрелов северокорейские военнослужащие отошли на свою сторону границы.

Последний раз о подобных случаях сообщалось в июне 2024 года. Тогда Южная Корея заявила о трех нарушениях северокорейских военных за месяц. Южнокорейские военные предполагают, что солдаты КНДР пересекали границу ненамеренно.

Лусине Баласян