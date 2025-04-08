«Пострадают некоторые категории самозанятых, например мастера по маникюру»

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространять рекламу на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок попадут, в том числе такие платформы, как Instagram и Facebook (соцсети входят в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Инициатором отложенного срока вступления новых норм в силу выступила Ассоциация блогеров и агентств. Владелец краснодарских Telegram-каналов Андрей Помидорров пояснил «Ъ-Кубань», кто пострадает от нововведений, почему блогерам нужно было заранее развивать свои страницы на других площадках и какие предусмотрены наказания за нарушение запрета.

Андрей Помидорров

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«Откладывать вступление закона в силу на данном этапе не вижу смысла. Принятие поправок было неизбежно. Ранее эти вопросы поднимались много раз, но не доводились до конца. Вышеуказанные площадки до сих пор являлись рабочими, и блогеры продолжали вести на них свои страницы, что лично меня удивляет.

Более того, некоторые авторы ошибочно делали ставку исключительно на них и не развивали свои страницы на других информационных ресурсах. Например, тот же Telegram на сегодня является более перспективной площадкой для размещения рекламы у блогеров.

После вступления закона в силу за его нарушение будут отвечать обе стороны — и рекламодатель, и блогеры, у которых он разместит рекламу. За нарушение норм закона “О рекламе” физлицам грозит штраф до 2,5 тыс. руб., должностным лицам — до 20 тыс. руб., а юрлицам — до 500 тыс. руб.

Этот закон вполне укладывается в логику последних нововведений в сфере интернет-рекламы. Ранее было принято решение о маркировке. Нас пытались убедить, что маркировка необходима исключительно для того, чтобы в рекламе не было никакого противоправного контента. Но с 1 апреля 2025 года ввели налог на интернет-рекламу в размере 3% от дохода, полученного от ее распространения.

Контролировать маркировку рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций сложно. Проще запретить ее размещение совсем, а чтобы запрет соблюдался, ввести штрафы.

Но тот же Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и так давно перестал быть рекламной площадкой. Там очень сложная система рекомендаций, и продвигать товары и услуги у блогеров рекламодателям там сложно. А вот в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), по моим наблюдениям, реклама в последнее время развивалась очень неплохо. Блогеры, которые там активно размещали у себя рекламу, серьезно потеряют в доходах. Также пострадают некоторые категории самозанятых, например производители тортов, мастера по маникюру, активно продвигавшие свои товары и услуги. Вести же такие страницы в Telegram не имеет смысла. Там другая аудитория».