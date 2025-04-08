Водителю, сбившему пешехода в Сочи, ужесточили наказание до 7 лет

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда увеличила срок заключения с пяти до семи лет водителю, обвиняемому по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла 18 августа 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель за рулем автомобиля Opel Astra на ул. Транспортной в Сочи сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Изначально Хостинский районный суд назначил виновному пять лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев. После обжалования приговора стороной обвинения и потерпевшими апелляционная инстанция увеличила срок заключения до семи лет.

Дополнительно суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 1,5 млн руб. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко