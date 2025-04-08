Силовики помогают бороться с «зайцами» в трамваях и троллейбусах Ульяновска

В Ульяновске безбилетных пассажиров трамваев и троллейбусов выявляют контролеры в том числе при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ежедневно выявляются десятки «зайцев», пользующихся городским электротранспортом. Нарушитель должен заплатить штраф в размере 1000 руб., а при повторном нарушении — 1500 руб. В случае отсутствия у «зайцев» документов они доставляются в полицию для установления их личностей

В городской администрации напоминают, что стоимость проезда в электротранспорте Ульяновска составляет 37 руб. при безналичной оплате или 38 руб. наличными. До 31 июля можно воспользоваться скидкой в размере 10 руб. при оплате по QR-коду.

Андрей Сазонов