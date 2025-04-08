Уфимец приговорен к трем годам колонии за нападение на школьниц

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в нарушении неприкосновенности жилища и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает управление СКР по Башкирии. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, 17 февраля в подъезде жилого дома на улице Зорге в Уфе нетрезвый фигурант уголовного дела попытался зайти в квартиру, в которой находились три школьницы 14 и 15 лет. При их попытке вытолкать незнакомца за дверь подсудимый ударил девушек, а затем, увидев, что на крики выходят соседи, сбежал. Позднее при задержании он оказал сопротивление полиции.

Осужденный признал вину.

Майя Иванова