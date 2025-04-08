Предприятия Кубани за 2024 год произвели более 1,2 млн тонн растительного масла

По итогам 2024 года предприятия Краснодарского края произвели порядка 1,26 млн т растительного масла. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производством растительных масел и продуктов их переработки в Краснодарском крае занимаются 50 предприятий, общий штат которых превышает 5,1 тыс. человек. Совокупная перерабатывающая мощность по подсолнечнику составляет 3 млн т в год, по сое — 486 тыс. т, по рапсу — порядка 110 тыс. т ежемесячно.

По итогам 2024 года выпуск нерафинированного растительного масла в регионе достиг 1,26 млн т, что на 10% превышает показатели предыдущего года. Основной объем пришелся на подсолнечное масло — 1,097 млн т, или 120% к уровню 2023 года. Производство соевого масла составило 52,4 тыс. т (рост на 23%), рапсового — 79 тыс. т, что на 51% ниже прошлогодних объемов.

Крупнейшими участниками масложирового сектора в регионе остаются ООО «Кубанские масла» (операционная площадка в станице Тбилисской) и филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ» компании «Юг Руси».

Вячеслав Рыжков