Жителя Отрадненского района Кубани подозревают в хищении 7,6 млн рублей бюджета

В Отрадненском районе возбуждено уголовное дело по признакам хищения бюджетных средств при реализации региональной аграрной программы. Основанием стали материалы проверки, проведенной районной прокуратурой, сообщили в краевом надзорном ведомстве.

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В ходе надзорных мероприятий установлено, что местный житель, участвуя в краевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия», организовал незаконное получение субсидии, оформив документы на трех аффилированных лиц. Полученные средства были похищены при их участии.

Сумма ущерба, причиненного бюджету, превысила 7,6 млн руб. Материалы проверки были направлены в территориальный отдел МВД, по итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Прокуратура района держит расследование на контроле. В рамках процессуальных действий приняты меры по наложению ареста на имущество фигуранта дела в целях возможного возмещения ущерба.

Вячеслав Рыжков