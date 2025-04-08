Арестован обвиняемый в убийстве главы районного отдела ГО и ЧС на Алтае

В Алтайском крае суд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу 44-летнего жителя Баевского района, обвиняемого в убийстве. Правоохранители не называет имени жертвы, по данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Сергее Крицких — руководителе отдела ГО и ЧС в районной администрации.

По информации краевого управления Следственного комитета России, само убийство произошло вечером 4 апреля 2025 года в селе Баево. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на машине подъехал к дому знакомого. С собой он прихватил зарегистрированное охотничье ружье. Пройдя в жилище, нетрезвый гость выстрелил в голову хозяина. Потерпевший скончался на месте, стрелок дождался приезда полиции.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мотивом совершения преступления могли стать длительные неприязненные отношения бытового характера.

Илья Николаев