В Челябинске направят 82 млн рублей на замену светофоров и дорожных знаков

Администрация Челябинска ищет подрядчика для проведения работ по восстановлению периферийного оборудования технических средств регулирования дорожного движения. Речь идет о светофорах и дорожных знаках. Начальная цена контракта составляет почти 82 млн руб. Информация об электронном аукционе размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска. Согласно техническому заданию, планируются ремонтно-восстановительные работы светофорных объектов, расположенных на 14 участках — перекрестки и остановки на автодороге Меридиан, Троицком и Свердловском трактах. Также предстоит замена дорожных знаков на Троицком тракте — от остановки «Сад Локомотив-2» до границы города, Свердловском тракте — от дома №2Д Д до улицы Мастеровой и от Мастеровой до Комсомольского проспекта, автодороге Меридиан — от Новомеханической до Рождественского, улица Железнодорожная — от дома №9 по Степана Разина до улицы Камышовой. В состав работ входит демонтаж, монтаж нового и недостающего оборудования, в том числе элементов дополнительного освещения на пешеходных переходах.

Помимо этого, в рамках этого контракта планируется установить на Троицком тракте два новых светофора — рядом с остановками «Купеческий рынок» и «Сад Селикатчик», заменить тросовое ограждение на Меридиане — от дома №124В по улице Артиллерийской до путепровода через улицу Ловина и нанести дорожную разметку. Всю работу необходимо завершить до 1 ноября этого года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 по 16 апреля. Итоги планируется подвести 18 апреля.