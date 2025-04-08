Челябинке вернули украшения на 10 млн рублей, которые ее дочь отдала мошенникам

Следователи отдела полиции «Северо-Западный» УМВД по Челябинску вернули местной жительнице похищенные у нее ювелирные украшения стоимостью 10 млн руб., которые ее 17-летняя дочь передала курьеру мошеннической схемы. По факту противоправных действий в ведомстве расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации правоохранительных органов, обман подростка начался со звонка в мессенджере якобы от заместителя директора образовательного центра, в котором она учится. Несовершеннолетней сообщили, что необходимо отследить ее успеваемость, попросили включить демонстрацию экрана и открыть электронный дневник. После этого на телефон девушки пришло СМС с кодом подтверждения смены пароля на портале Госуслуг, и звонок прекратился. Вскоре с подростком связался «сотрудник безопасности» сайта и заявил, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и аккаунту родителей. От их имени якобы был сделан денежный перевод в поддержку Украины, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать возбуждения дела, девушке нужно следовать указаниям сотрудника правоохранительных органов, который скоро ей позвонит.

Несовершеннолетняя испугалась и перевела через банкомат хранившиеся в квартире 175 тыс. руб. под предлогом декларирования имеющихся средств и ценностей. На следующий день она передала водителю такси коробку с золотыми украшениями матери. Через некоторое время родители заметили отсутствие денег и ценностей, выяснили, что произошло, и обратились в полицию. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску установили таксиста и курьера, которому водитель передал изделия. Соучастник рассказал, что нашел в одном из мессенджеров предложение о заработке. После инструкций он забрал у таксиста украшения, сдал их в ломбарды, а вырученные деньги перевел на необходимый счет. Полицейские установили адреса комиссионных магазинов и изъяли ценности.

Виталина Ярховска