Главу Чапаевска раскритиковали за неухоженное кладбище и запущенный памятник воинам

Кладбище в Чапаевске находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Такого бардака я давно не видел: аллея деревьев, посаженная в том году, превратилась в аллею шин. Похожая ситуация была в Новокуйбышевске на Восточном шоссе. Были выделены бюджетные деньги на высадку 2 км деревьев. В итоге все посохло и пожухло. Также и тут»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по словам депутата, установленный на кладбище памятник рабочим, которые погибли во время Великой Отечественной войны, начал разрушаться: у него обвалилась плитка. Возле монумента скопился мусор, и территория пришла в запустении, отметил Михаил Абдалкин. В связи с этим парламентарий предположил, что глава Чапаевска Александр Кузнецов «вспоминает о состоянии обелисков, стел и высаженных аллей только к памятным датам».

Георгий Портнов