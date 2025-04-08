В Татарстане ежедневно жертвами дистанционных хищений становятся 50 человек

В Татарстане каждый день жертвами дистанционных хищений становятся 50 человек, сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан Михаил Желаев.

По словам господина Желаева, причиненный ущерб за сутки достигает 20 млн руб.

По итогам 2024 года количество дистанционных преступлений составило 32 тыс., из которых более 17 тыс. — дистанционные хищения, раскрываемость которых не превышает 12%. Мошенники, используя приемы социальной инженерии, похитили у татарстанцев 5,7 млрд руб.

«Жертвами преступлений стали 5,5 тыс. пенсионеров, 99 инвалидов. Каждый четвертый потерпевший не достиг и 30 лет», — сказал Желаев.

Артём Дергунов