В Оренбуржье экс-начальника подразделения в нефтедобывающей организации обвиняют в вымогательстве

В Оренбурге утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством предмета подкупа). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в полномочия начальника подразделения по ремонту скважин в нефтедобывающей организации входил контроль за выполнением подрядчиками ремонтных работ. В 2019 году обвиняемый потребовал от представителя подрядной организации ежемесячно передавать ему 60 тыс. руб. За эти деньги начальник подразделения обещал «беспрепятственное подписание актов выполненных работ». В случае отказа он угрожал создать препятствия при реализации договорных отношений.

За два года руководитель получил более 1 млн руб. Вину в совершении преступления он не признал. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга. В региональной прокуратуре отмечают, что обвиняемому «грозит лишение свободы на срок до 12 лет».

В СУ СК России по Оренбургской области уточнили, что на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 5 млн руб.

Руфия Кутляева