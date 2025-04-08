Прокуратура Ставрополья оградила от незаконных проверок резидентов ТОСЭР

С начала года прокуратура в Ставропольском крае пресекла проведение свыше 300 необоснованных проверок бизнеса контролирующими органами, защитив, в том числе, права крупных инвесторов в экономику региона. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт мэрии Невинномысска Фото: сайт мэрии Невинномысска

Источник издания в правоохранительных структура края рассказал, что прокуратура исключила из проекта планов контрольных мероприятий на текущий год резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (ТОСЭР), которые зашли в край в последние два года. Решение об ограждении от проверок резидентов российских ТОСЭР предусмотрено постановлением Правительства РФ. По данным «Ъ-Кавказ», речь идет о ООО «Алюмар», ООО «Гранд», Казьминском молочном комбинате, ООО «НКФ», ООО «ВБ Невинномысск» и ООО «Лофт фабрика». Две из этих компаний являются крупными инвесторами.

Согласно данным информационно-инвестиционного портала Ставропольского края, ООО «Алюмар» реализует инвестпроект по производству рондолей —алюминиевых заготовок для производства труб. Объем вложений — 492 млн руб. ООО «КМК» строит молочный комбинат мощностью 200 т сырого молока в сутки. Объем инвестиций — 1 млрд руб. ООО «НКФ» создает производство по выпуску кондитерских изделий. Объев вложений — 40 млн руб. ООО «Лофт фабрика» занимается строительством пунктов общественного питания. Компания инвестирует 30 млн руб. ООО «Гранд» создает гостиницу и ресторан «WOOD Rest». Объем инвестиций – 5,3 млн руб.

Территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» создана постановлением Правительства РФ в 2017 году на 10 лет с возможностью продления этого режима еще на 5 лет. Согласно данным минэкономразвития Ставрополья, для резидентов ТОСЭР предусмотрены следующие льготы: налог на прибыль первые 5 лет реализации инвестпроекта — не более 5% (стандартная ставка 20%) далее — не менее 10%, резиденты ТОСЭР освобождены от налогов на имущество, на землю, арендной платы, платежи во внебюджетные фонды также снижены. Условия получения статуса резидента: инвестиционные вложения в первый год осуществления проекта от 5 млн. рублей (без учета НДС) по установленному перечню видов деятельности, создание не менее 20 рабочих мест в первый год осуществления проекта. На сегодняшний день в ТОСЭР «Невинномысск» реализуется 61 инвестиционный проект.

Михаил Волкодав