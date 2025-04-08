В Оренбурге задержали подозреваемого в хищении декоративных елей с территории музея

В полицию Оренбурга поступило сообщение о хищении декоративных елей элитных пород с территории одного из музеев на ул. Правды. В качестве подозреваемого задержан 48-летний местный житель. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержанный в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо здания музея и выдернул из клумбы две ели. Одну он обменял на бутылку алкоголя, а вторую оставил себе. Ель изъята. Решается вопрос о привлечении оренбуржца к административной ответственности.

Руфия Кутляева