Ярославский суд обязал «Хартию» вывозить древесный мусор

Арбитражный суд Ярославской области отказал ярославскому филиалу ООО «Хартия» в удовлетворении иска. Истец просил отменить решение антимонопольного органа, которым его обязали вывозить древесный мусор с контейнерных площадок. Решение размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Напомним, «Хартия» является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных услуг (ТКО). В 2023 году в Ярославское межрегиональное управление ФАС поступило обращение председателя совета сельского поселения Ишня. Он сообщил, что региональный оператор на протяжении двух лет отказывается вывозить складируемые в бункеры для сбора отходов обрезки кустарной и древесной растительности, полученные в результате уборки жителями территорий. В этих действиях антимонопольный орган нашел нарушения и выдал «Хартии» предписание об их устранении.

«Общество (прим. — "Хартия" - филиал "Ярославский") обжалует данные решение и предписание, считает, что они вынесены с нарушением норм действующего законодательства и нарушают права и интересы»,— приводится позиция истца.

Однако суд пришел к выводу, что «отходы, образующиеся при уборке придомовой территории, относятся к ТКО, обязанность вывоза которого обеспечивается региональным оператором», и согласился с решением антимонопольной службы, поэтому отказал в удовлетворении иска.

Алла Чижова