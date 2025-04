Черно-белая биография

Легенда шотландского рока группа The Waterboys выпустила альбом «Life, Death And Dennis Hopper», в котором средствами блюза, панка и гаражного рока пересказала жизнь и удивительные приключения героя американской контркультуры Денниса Хоппера. Биографию актера, режиссера и фотографа освежил в памяти Игорь Гаврилов.

Попытка показать сложный образ Денниса Хоппера во весь рост не ограничивается воспоминаниями о «Беспечном ездоке»

Фото: Julien Hekimian / WireImage Попытка показать сложный образ Денниса Хоппера во весь рост не ограничивается воспоминаниями о «Беспечном ездоке»

Фото: Julien Hekimian / WireImage

Альбом «Life, Death And Dennis Hopper» («Жизнь, смерть и Деннис Хоппер») не похож на альбомы-трибьюты. Прежде всего потому, что Деннис Хоппер не писал песен, и стало быть, невозможно записать их кавер-версии. Но в то же время Хоппер — более чем заметная фигура в массовой культуре. Фильмы, где он появлялся, будь то «Беспечный ездок», «Апокалипсис сегодня» или «Голубой бархат», составили канон современного кино, а Хоппер был не просто персонажем, но — в случае, например, с «Беспечным ездоком» — автором целого контркультурного феномена. Снятый Хоппером-режиссером «Беспечный ездок» в массовом сознании неразрывно связан с культурой байкеров и с песней Steppenwolf «Born To Be Wild», но гораздо меньше людей знают, что именно Хоппер, среди прочего, был автором психоделической обложки альбома Айка и Тины Тернер «River Deep — Mountain High» (1966).

В 1960-е, еще до выхода «Беспечного ездока», Хоппер создал многие тысячи фотопортретов актеров, музыкантов, активистов и художников, а также репортажных фото с протестных митингов и концертов. Часть из них можно было видеть на выставке в Эрмитаже в 2007 году. И, по мнению Вима Вендерса, если бы Деннис Хоппер был только фотографом, он был бы одним из лучших фотографов мира.

Возможно, именно тот факт, что Хоппер разрывался между кино, фотографией, живописью и скульптурой, помешал ему добраться до статуса большой звезды в какой-либо из этих сфер.

А еще помешало пристрастие к алкоголю и наркотикам. «Беспечный ездок» был режиссерским дебютом Хоппера, и при этом он позволял себе прямо на съемках вместе с другими членами съемочной группы принимать расширяющие сознание вещества, а актеры курили настоящую марихуану. Режиссер на ходу переписывал реплики из сценария и многократно переснимал целые сцены. Тем не менее фильм стал одним из краеугольных камней американского независимого кино и окупил свой бюджет 111 раз. А сам Хоппер стал символом свободного художника эпохи хиппи, чьи таланты не ограничены никакими определениями.

Это и заинтересовало шотландца Майка Скотта — лидера и единственного постоянного участника группы The Waterboys, существующей уже более сорока лет. Идея альбома пришла ему в голову, когда он побывал на выставке фотографий Дениса Хоппера в Лондоне. В природе существуют песни с голосом Хоппера — например, «Fire Coming Out of the Monkey’s Head» виртуальной группы Gorillaz, с которой актер даже выступал на сцене. Но это не его пение, а всего лишь spoken word. Майк Скотт записал для «Life, Death And Dennis Hopper» 25 полноценных треков с собственным голосом и голосами выдающихся коллег — Брюса Спрингстина, Фионы Эппл, Стива Эрла и других.

На альбоме есть и пять инструментальных тем, и каждая посвящена одной из жен Дениса Хоппера. Среди них была, например, Мишель Филлипс, икона движения хиппи и участница группа The Mamas And The Papas. Эпичная пьеса с лидирующим фортепиано и голосом, шепчущим «я всегда буду любить тебя», протягивает сюжетную нить альбома к калифорнийской психоделической сцене и подчеркивает богемный дух Лорел Каньона. А пьесу «Katherine», посвященную балерине Кэтрин Ланасе, записал базирующийся в Нэшвилле грузинский дуэт Anana Kaye.

Следуя выбранной концепции, Майк Скотт посвящает каждую из песен определенному этапу жизни Хоппера, аспекту его личности или знаковому фильму. Например, открывающий альбом трек «Kansas» с участием Стива Эрла посвящен детству героя в небольшом канзасском городке, «Hollywood ‘55» — началу актерской карьеры в Голливуде, когда он оказался на одной съемочной площадке с Джеймсом Дином, «Andy (A Guy Like You)» — Энди Уорхолу, а «Blues For Terry Southern» — соавтору сценария «Беспечного ездока».

По большому счету, The Waterboys сочинили мюзикл. Здесь есть центральный персонаж (реальное лицо), сюжетная линия, хитовые «арии» сопутствующих героев, написанные в разных жанрах, но с одинаковым блеском, и гостевые выходы приглашенных звезд.

При этом, например, Брюс Спрингстин в песне «Ten Years Gone», посвященной помешательству Хоппера после съемок «Последнего фильма» (1971), не солирует, а лишь исполняет роль хриплоголосого рассказчика.

Высшая эмоциональная точка альбома — песня «Letter From An Unknown Girlfriend», в которой Фиона Эппл выступает на пределе своих артистических сил. В песне затронута тема домашнего абьюза, и Фиона Эппл, как можно предположить, вкладывает в нее всю боль от пережитого в подростковом возрасте изнасилования.

Майк Скотт выступает в «Life, Death And Dennis Hopper» не только как автор всего материала, но и как опытный режиссер байопика, говорящий и о светлых, и о темных сторонах героя, постоянно меняющий эмоциональный регистр, не допускающий проходных сцен и внимательный к мелочам. «Life, Death And Dennis Hopper» — доказательство жизнеспособности самого жанра «концептуального альбома». Но говоря о великом человеке, который так и не был признан великим актером, Скотт фактически говорит и о себе, лидере группы, которая многое сделала, многими любима, но так и не стала массово популярной. Про нее до сих пор нужно все объяснять, как и про Хоппера, который был гораздо больше, чем беспечный ездок.