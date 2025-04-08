«Россети Тюмень» направят 170 млн рублей на подготовку энергообъектов Тюменского района к зиме

В текущем году «Россети Тюмень» направят 170 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов в «столичном» районе Тюменской области. Плановый ремонт затронет более 30 трансформаторных подстанций и 27 километров линий электропередачи.



На линейных объектах энергетики заменят 42 км устаревшего неизолированного провода на современный самонесущий изолированный с большим диаметром сечения. Такой провод более устойчив к износу, ветровым нагрузкам, образованию гололеда, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Также специалисты расчистят 89 гектаров охранных зон ЛЭП и опилят кроны 4,5 тысячи деревьев, чтобы избежать технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Для повышения надежности распределительной электросетевой инфраструктуры к пиковым нагрузкам подготовят 32 трансформаторных подстанции: установят новые трансформаторы, заменят автоматические выключатели, разрядники и разъединители.

Все работы в рамках производственной программы планируется закончить до 1 октября. Своевременное выполнение технических мероприятий обеспечит высокую готовность электросетей в самом густонаселенном Тюменском районе к отопительному сезону 2025-2026 годов.

АО «Россети Тюмень»