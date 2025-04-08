Под прикрытием помощи Украине в Британии отмыли 6,7 млн фунтов

Королевский суд Саутуарка в Лондоне вынес приговор двум участникам преступной группировки, которая за год отмыла £6,7 млн под видом помощи Украине. Как сообщает Sky News, жители лондонских пригородов 52-летний Валерий Попович и 43-летний Виталий Луцак были приговорены каждый к шести с половиной годам лишения свободы.

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Как показало расследование, Попович и Луцак покупали в Великобритании грузовики и микроавтобусы с пробегом, а потом перегоняли их на Украину и продавали там, «пользуясь… спросом там на транспортные средства» в условиях войны через экспортную фирму Поповича Sprint Commercials. Продавцам машин преступники объясняли свои действия желанием в первую очередь помочь Украине. Машины покупались на средства, полученные незаконным путем, тем самым отмывая их. Вырученные от продажи средства преступники конвертировали в криптовалюту, пользуясь отсутствием на Украине жесткого регулирования, а также приобретали себе дорогое жилье в Великобритании.

Проверка показала, что через криптокошельки на компьютере Луцака прошли $14 млн. Из отчетности, которую вели преступники и которую изучила полиция, следует, что с августа 2022 по июнь 2023 года они смогли отмыть почти £6,7 млн. В числе участников преступной группировки также была супруга Поповича, которой приговор будет вынесен в мае. Кроме того, как установило следствие, часть отмываемых средств контролировалась гражданином России Семеном Куксовым. Он был задержан в октябре 2023 года и в феврале 2024 года приговорен к пяти годам и семи месяцам лишения свободы.

Алена Миклашевская