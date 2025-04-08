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Убыток компании Сергея Галицкого «Инвестстрой» составил 997 млн рублей

Чистый убыток ООО «Инвестстрой» по итогам 2024 года составил 997 млн руб. против чистой прибыли в 3,3 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании за прошлый год составила 715,3 млрд руб. Годом ранее она была 709,8 млрд руб.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Бенефициаром является бизнесмен Сергей Галицкий. Компания занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний.

В феврале 2025 года Сергей Галицкий выбыл из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний. В апреле журнал Forbes опубликовал свежий список самых состоятельных людей планеты за 2025 год. Согласно рейтингу, Сергей Галицкий опустился на 1141-ю позицию. Его состояние, по оценке журнала, составляет $3,2 млрд. Это на $100 млн меньше, чем годом ранее.

Наталья Решетняк

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