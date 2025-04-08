В Сочи спрос на апартаменты вырос на 7,4%

В марте 2025 года спрос на апартаменты в Сочи вырос на 7,4% по сравнению с февралем. Об этом сказано в исследовании агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты компании изучили динамику спроса на апартаменты в Сочи и определили ценовой диапазон предложений. По результатам первого квартала 2025 года интерес к этому типу недвижимости снизился на 2% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Однако в марте наблюдался рост спроса на 2,1% по отношению к марту прошлого года и на 7,4% по сравнению с февралем 2025 года. Также значительное увеличение интереса было зафиксировано в январе — на 49,4% относительно декабря 2024 года.

На первичном рынке Сочи представлено 1,4 тыс. апартаментов. Преобладают однокомнатные варианты — 475 объектов, тогда как многокомнатных предложений насчитывается всего 21.

«Апартаменты в Сочи остаются актуальным инвестиционным форматом: в них чаще заходят инвесторы, рассчитывающие на аренду, быструю перепродажу или рост стоимости к сдаче. Высокий интерес к студиям и однокомнатным лотам подтверждает этот тренд»,— отметила эксперт компании «Оникс-Недвижимость» Марина Мальцева.

Минимальная стоимость апартаментов в Сочи составляет 8,4 млн руб. за студию площадью 24 кв. м в Адлерском районе на первом этаже 12-этажного жилого комплекса. Самое дорогое предложение — многокомнатный лот площадью 210 кв. м в Центральном районе за 420 млн руб. Завершение строительства этого комплекса запланировано на середину 2025 года.

Мария Удовик