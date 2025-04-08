В Крыму стартует триатлон Mriyathlon для спортсменов со всей России

6 и 7 сентября на южном берегу Крыма состоится масштабный триатлон, организованный курортом «Мрия» при поддержке Министерства спорта Республики Крым и администрации города Ялты. В мультигонке примут участие как опытные, так и начинающие спортсмены со всей страны, готовые испытать себя в условиях уникального природного ландшафта.

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Mriyathlon пройдёт в Крыму уже в третий раз. Проект курорта «Мрия» раскрывает спортивный потенциал полуострова, предлагая инфраструктуру для соревнований любого уровня. Благодаря развитой инфраструктуре региона и захватывающим маршрутам Крым имеет все шансы стать центром спортивного туризма России в ближайшие годы.

Участники начнут соревнование с заплыва в акватории пляжа курорта «Мрия», продолжат велогонкой по живописному Южнобережному шоссе с панорамами горных массивов, а завершат забегом вдоль морского побережья и виноградников WINEPARK. Спортсменов ждут разнообразные дистанции с набором высоты от 250 до 2400 метров в форматах индивидуального и эстафетного участия:

SPRINT — плавание 0,75 км, велогонка 20 км (набор высоты — 900 м), бег 5 км (набор высоты — 250 м);

OLYMPIC — плавание 1,5 км, велогонка 40 км (набор высоты — 1800 м), бег 10 км (набор высоты — 500 м);

HARD 113 — плавание 1,93 км, велогонка 90 км (набор высоты — 2400м), бег 21,1 км (набор высоты — 900 м).

Для любителей организаторы подготовили фан-забег на 5 км и соревнования по плаванию на 1 или 2 км, позволяющие проверить выносливость.

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Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «“Мрия” — это не только курорт для отдыха, но и центр спортивной жизни Крыма. Мы способствуем популяризации здорового образа жизни, обеспечивая участников современных соревнований — от массовых забегов до интеллектуальных турниров — необходимой инфраструктурой. Благодаря уникальному ландшафту Крым становится одним из лучших направлений для спортивного туризма в России, а проект Mriyathlon укрепляет этот статус».

Для участников и их семей курорт подготовил специальные условия: комплиментарное участие в соревновании во время проживания, 15% скидку на восстановительные программы в оздоровительном центре Mriya Life, а также скидки до 20% на виллы и до 50% на размещение в отеле.

Подать заявку можно до 13 августа.

Зарегистрироваться, узнать подробности о мероприятии и других бонусах для участников можно по ссылке на сайте MRIYATHLON.

«Мрия» — мировой курорт премиум-класса на южном берегу Крыма и драйвер развития индустрии гостеприимства в России. «Мрия» является ключевым туристическим объектом страны, который посетили более 3 млн гостей, и крупнейшим работодателем региона с 3 000 сотрудниками. Курорт включает пятизвездочный отель на 399 номеров, 37 вилл, многопрофильный медицинский комплекс Mriya Life, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, центр винного туризма WINEPARK, Японский сад, семейный тематический парк Дримвуд, 24 ресторана разных кухонь мира, бары, яхтенную марину и тридцатиметровый маяк. За годы работы курорт получил международное признание и удостоился более 100 мировых и российских наград индустрии. Сроки действия скидок: на виллы, отель с 04.03.25г. до 18.09.2025г., на Мрия Лайф — с 04.03.25г. до 20.09.25г.

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