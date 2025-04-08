В 2024 году АО «Аксайская птицефабрика» увеличила чистую прибыль в 1,5 раза (с 85,3 млн руб. в 2023 г. до 128,2 млн руб.), следует из отчета о финансовых результатах, размещенного в систем е «СПАРК-Интерфакс».

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Согласно этой информации, кредиторская задолженность компании в 2024 году снизилась со 142 млн до 77 млн руб., а дебиторская, напротив, увеличилась со 144 до 156 млн руб.

Объем господдержки на возмещение части затрат на производство куриного мяса птицы в живом весе превысил в прошлом году 50 млн руб., при этом производитель яиц и мясной продукции активно кредитовался в Сбербанке — объем долгосрочных займов на начало 2025 года составил 441 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Аксайская птицефабрика» зарегистрировано в 1999 году, позднее преобразовано в ООО. Уставной капитал превышает 23,17 млн руб., основным бенефициаром является владелец ЮВМ Групп Павел Калюжный.

«Аксайская птицефабрика» является крупнейшим производителем куриного яйца и мяса птицы. С компанией сотрудничают крупнейшие продуктовые сети: Перекресток, Пятерочка, Магнит, Окей, Лента, Солнечный круг и др.

Валентина Любашенко