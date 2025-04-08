РБК: «Ростех» предложил лишать свободы на срок до 10 лет за «блок на негатив»
«Ростех» предложил установить в законе уголовную ответственность за «блок на негатив» (когда требуют деньги за нераспространение негативной информации), сообщает РБК. Госкорпорация отправила письмо со своей инициативой главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Предлагается дополнить УК ст. 163.1 «Склонение к передаче имущества или права на имущество или совершению других действий имущественного характера». Речь идет о склонении к таким действиям за нераспространение, удаление или опровержение данных, «позорящих потерпевшего или его близких» и распространенных в СМИ, интернете и мессенджерах, но при отсутствии признаков вымогательства.
В качестве мер наказания предложены:
- по ч. 1 — ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать ряд должностей, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы до трех лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности;
- по ч. 2 (если преступление совершено группой лиц по сговору или в крупном размере) — срок ограничения свободы вырастает до четырех лет, лишения свободы — до пяти лет;
- если использовались сведения, позорящие несовершеннолетнего, а действия совершены группой людей или в особо крупном размере — принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до десяти лет.
В 2023 году возбудили дело о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Троим фигурантам суд назначил сроки от семи до семи с половиной лет колонии строгого режима. Позднее им смягчили приговоры.
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