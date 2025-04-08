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В Орске отопительный сезон завершится 21 апреля

Глава Орска Артем Воробьев подписал постановление о завершении отопительного сезона 21 апреля. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что решение принимается «с учетом природных и погодных особенностей территории, когда после непродолжительной оттепели температура воздуха резко понижается». Отопительный сезон «традиционно завершается после прохождения пика перепадов дневных и ночных температур».

Руфия Кутляева