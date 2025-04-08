На Строгановскую премию подано рекордное количество заявок

В этом году на Строгановскую премию подано 117 заявок, что является рекордом за все время существования этой награды. Об этом сообщает пресс-служба Пермского землячества.

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Список номинантов размещен на сайте землячества. Интернет-голосование для определения победителей продлится до 20 апреля включительно.

В 2025 году Строгановская премия отмечает 20-летие. По инициативе председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева размер вознаграждения лауреатам увеличен с 500 до 750 тыс. руб. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков. Победитель в каждой номинации получит денежную премию, статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.

«Строгановская премия уже вышла за пределы землячества. Она стала премией пермяков и для пермяков — тех людей, которые своим трудом, своими достижениями, своей любовью прославляют Пермский край, делают нашу землю процветающей, создают условия для новых поколений жителей»,— отметил Андрей Кузяев.