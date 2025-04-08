Женщина в Казани заказала убийство секс-работницы и взяла на воспитание ее дочь

Жительница Казани, заказавшая убийство секс-работницы, воспитывала ее несовершеннолетнюю дочь как свою собственную. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Полиция республики раскрыла преступление после обращения отца девочки, который заявил, что уже несколько лет не поддерживал связь со своей дочерью и ее матерью.

В ходе розыска девочку нашли в Казани у женщины, которая работает сутенером и оказывает интим-услуги в нескольких городах России. По версии следствия, в 2020 году она поручила двум своим подчиненным работницам эскорта убить другую сотрудницу, а после изготовила на ее несовершеннолетнюю дочь поддельные документы.

Девушки заманили погибшую в автомобиль под предлогом поездки к клиенту и вывезли в поле в Верхнеуслонском районе. Там они попытались ее задушить, а после забили до смерти бутылками из-под шампанского. От полученных травм женщина скончалась.

Одну из подозреваемых арестовали. Во время допроса девушка призналась, что в 2019 году также была причастна к убийству другой сотрудницы, которая хотела рассказать полиции о деятельности их подпольного борделя. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Поиски второй подозреваемой продолжаются.

Против заказчицы преступления возбудили уголовное дело за похищение человека и изготовление поддельных документов. Ее также заключили под стражу.

Дарья Сайфиева