ПСБ в Удмуртии приглашает жителей принять участие во всероссийской акции «Монетная неделя»

ПСБ в Удмуртии принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя», организованной Банком России с 7 по 19 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В рамках акции жители Удмуртии смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить её на свой счёт без комиссии и ограничений по сумме. К обмену принимаются любые монеты, выпущенные после 1997 года и рассортированные по номиналу. Потемневшая, окисленная, деформированная, поцарапанная мелочь должна соответствовать требованиям Указания Банка России N 1778-У.

“Монетная неделя” – это простой способ повысить эффективность финансовой системы, т.к. монеты, находящиеся в обращении, вновь вернутся в оборот и будут использоваться для расчетов и размена. Кроме того, это отличная возможность избавиться от тяжелых кошельков и освободить место в копилках»,– отметил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

Акция проводится уже в четвертый раз. По результатам двух «Монетных недель», организованных ЦБ в 2024 году, жители РФ вернули в оборот около 75 млн монет общей суммой 320 млн руб. и совокупным весом 336 тонн. Несмотря на то, что наиболее часто сдавались монеты номиналом в один и десять рублей, встречались также и монеты меньшего достоинства, такие как 10 коп. и даже 1 коп.

В Удмуртии обменять монеты можно в офисе ПСБ по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 249.

ПАО «Банк ПСБ»