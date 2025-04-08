Здание в центре Екатеринбурга, где находится бургерная, признали памятником

«Доходный дом камнерезов-ювелиров» на ул. Малышева, д. 43 в Екатеринбурге, внесли в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), соответствующий приказ подписал начальник свердловского управления госохраны объектов культурного наследия Евгений Рябинин. Здание находится на кольце на ул. Малышева, сейчас в нем работает бургерная «А ты где?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, предметом охраны утвержден «Доходный дом (флигель) в усадьбе Батмановых».

По данным экспертизы, здание было построено между 1875 и 1880 годами. В Государственном архиве Свердловской области хранится дело «План строений, принадлежащих Батманову. 1889 г.», это проектные чертежи по пристроям к полукаменному дому. В документе указывается, что Алексей Батманов является одним из создателей библиотеки имени В. Г. Белинского, поэтому объект носит и мемориальную ценность.

«Историко-мемориальная ценность и ценность с точки зрения социальной культуры связана с родом и семьей Батмановых, в том числе с именем Алексея Никифоровича Батманова. Батмановы – это характерный пример развития рода в уральской горнозаводской истории. Учитывая вышеизложенное, экспертируемый объект обладает историкоархитектурной и мемориальной ценностью, имеет особое значение для истории и культуры Свердловской области, и, следовательно, соответствует по своим ценностным характеристикам категории регионального значения»,— говорится в экспертизе.

Что касается предназначения здания, то объект практически с самого начала своего возникновения использовался в доходных целях. Так в 1882 году в газету «Екатеринбургская неделя» было подано объявление о сдаче помещения под магазин в доме Батманова, а в 1900 году в газете «Уральская жизнь» было опубликовано объявление, очевидно, касающееся сдачи квартиры в наем. «Если посмотреть на поэтажные планы 1925 года, то можно сделать вывод о наличии нескольких жилых квартир, коридорной системе, общем ватерклозете. Первый же этаж использовался главным образом для торговли и услуг»,— указано в документе.

Магазин каменных вещей в 1889 году принадлежал Якову Селянину. В начале XX века, судя по ряду источников, магазин каменных изделий, вероятно, принадлежал Петру Нурову. В 1903 году в доме находился кабинет зубного врача А. И. Хрущова, магазин галантерейных товаров Павла Едигарева. После революции в 1922 году здесь размещалась Уральская pайконтоpа управления торговли Мостоpга. В 1932 году в доме был книжные магазины. В «Уральском рабочем» в 1934 г. было опубликовано объявление о переводе магазина национальной и иностранной книги на Малышева, 43.