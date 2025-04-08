Определен подрядчик по ремонту Димитровского моста в Новосибирске

Работы по ремонту Димитровского моста в Новосибирске выполнит ООО «Автодорремонт техно». С компанией заключен контракт на 605,6 млн руб. Срок завершения работ установлен до 1 июня 2027 года, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Победителю торгов предстоит провести замену покрытия на дороге и тротуарах, ремонт плит пролетных строений, монтаж новых ограждений и системы водоотвода, а также установку дорожных знаков и нанесение разметки.

В начале декабря этого года власти Новосибирска объявили повторный тендер на ремонт Димитровского моста. В марте торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость договора составила 484,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года мэрия Новосибирска из-за нарушения условий расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», которое выполняло работы по восстановлению Димитровского моста за 607 млн руб. Срок исполнения контракта тогда был установлен до 2025 года.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Автодорремонт техно» зарегистрировано в 2006 году на территории Новосибирска. Руководителем является Илья Никитин. По итогам 2023 года выручка организации составила 1,23 млрд руб., чистая прибыль — 125,8 млн руб.

Александра Стрелкова