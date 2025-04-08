Неизвестный напал на двух сотрудников почты в Нижнем Новгороде
Нападение совершено на работников филиала «Почты России» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области 8 апреля.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
По предварительной информации, утром 4 апреля на 76-летнего водителя и 41-летнего почтальона напал неизвестный на проспекте Ленина. В больнице им диагностировали ушибы мягких тканей головы, которые относятся к категории легких.
Работодатель должен быть известить об этом Гострудинспекцию, так как пострадали двое сотрудников, что считается групповым несчастным случаем. Однако уведомление в инспекцию он не направил, что является нарушением ст. 228.1 ТК РФ.