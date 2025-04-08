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Бывший главный инженер подразделения РЖД получил три года условно за взятку

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему должностному лицу Горьковской дирекции инфраструктуры по статье ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура 8 апреля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024 году бывший главный инженер Горький-Казанской дистанции пути – структурного подразделения ОАО «РЖД» получил 120 тыс. руб. от представителя коммерческой фирмы за подписание акта выполненных работ, которые не были сделаны.

Фигуранта приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на такой же срок, а также к штрафу 360 тыс. руб. и лишению права заниматься инженерной деятельностью на два года.

Уголовное дело в отношении взяткодателя еще расследуется.

Анастасия Титова