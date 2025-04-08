Чайковская «дочка» одного из крупнейших текстильных комбинатов снизила прибыль

ООО «Чайковская текстильная компания» отчиталось о финансовых результатах за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании снизилась на 48,3%, составив 409,3 млн руб. (в 2023-м — 792,1 млн руб.). При этом выручка организации достигла 9,4 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 1,7% (годом ранее — 9,2 млн руб.). Заметно за отчетный период был сокращен показатель «прочих расходов»: с 552,7 млн до 166,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Чайковская текстильная компания» было зарегистрировано в 2002 году. Основной вид деятельности — производство текстильных тканей. Общество входит в один из крупнейших текстильных комбинатов России — «Чайковский текстиль». Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском, на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний сегодня находится в Москве. Головным юрлицом холдинга является АО «Финансово-производственная компания “Чайковский текстильный дом”». Помимо ООО «Чайковская текстильная компания» в структуру группы входят ООО «Чайковская швейная фабрика» (производство спецодежды), ООО «Фирма “Чайковский партнер”» (производство спецодежды), а также ООО «Текстиль-Энергия» (производство пара и горячей воды), ООО «Теплотекс» (обслуживание многоквартирных домов) и ООО «Люкс-Сервис» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания). Управляет группой зарегистрированная в столице УК «Чайковский текстиль»