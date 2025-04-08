Производственная база «Голдман групп» в Красноярске продана за 58,24 млн рублей

Красноярское ООО «Электромонтажстрой» приобрело производственную базу ПАО УК «Голдман групп» в Красноярске на ул. Семена Давыдова. Торги прошли в рамках банкротства ПАО.

Согласно сообщению арбитражного управляющего УК «Голдман групп», лот был приобретен по начальной цене 58,24 млн руб. В протоколе определения участников указывается, что всего было подано две заявки — «Электромонтажстроя» и одного из индивидуальных предпринимателей.

В составе лота земельный участок площадью 2 га, 10 нежилых зданий и ряд других объектов. Большая часть этого имущества заложена в Сбербанке России.

Как писал «Ъ-Сибирь», арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО УК «Голдман групп», управлявшее всеми активами агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана, в декабре 2024 года. Сам Роман Гольдман является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и находится в розыске.

Валерий Лавский