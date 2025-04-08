В Самаре оштрафованный за взятки студент лишился диплома бакалавра

Суд в Самаре признал недействительным диплом бакалавра по направлению «Юриспруденция», который получил студент из Тольятти за взятки педагогам. Решение принято по иску прокурора. Оно не вступило в силу. Об этом сообщает надзорное ведомство.

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Контрольный орган выяснил, что в 2020-2021 году учащийся вуза договорился со знакомым о передаче взятки должностным лицам из числа профессорско-преподавательского состава. За незаконное вознаграждение студенту должны были выставить положительные оценки и зачеты по учебным дисциплинам и практическим работам.

Однако в действительности учащийся не посещал занятий и не сдавал зачеты и экзамены, установили прокуроры. Было возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 и ч. 1 ст. 291 УК РФ). Советский районный суд Самары признал студента виновным и назначил ему штраф в размере 1,2 млн руб.

Георгий Портнов