«Союзпромптица» оценит целесообразность инвестпроекта в Кумертау

ООО «Союзпромптица-Кумертау» (СПП-Кумертау), намеревавшееся построить мясоперерабатывающий завод в Кумертау, оценит общественное мнение и рассмотрит альтернативные площадки для реализации инвестиционного проекта. Как узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников, соответствующее уведомление от лица директора компании Андрея Ковалева, адресованное жителям Кумертау и пригородных населенных пунктов Пятки, Алексеевка, Дубки и Ира, направлено в городскую администрацию. Текст письма есть в распоряжении «Ъ-Уфа».

В документе говорится, что СПП-Кумертау находится в начальной стадии реализации проекта по строительству «современного, высокотехнологичного цеха убоя и глубокой переработки птицы». Также руководитель компании уверяет, что строительство полноценного птицеводческого производства и выращивание птицы возле населенных пунктов не планируется.

Как рассказали «Ъ-Уфа» в «Союзпромптице», компания изучает целесообразность реализации проекта в связи с высокой стоимостью кредитов. «В любом случае, реализация еще не начатого проекта строительства производства в Кумертау для СПП находится в плоскости решений Центрального банка о ключевой ставке кредитования. Тем не менее, немаловажным фактором для СПП являются и общественные обсуждения, поскольку мы производим экологически чистый продукт, каким является мясо индейки»,— заявил директор СПП Андрей Ковалев.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в марте, «Союзпромптица» и администрация Кумертау вступили в переговоры о строительстве предприятия для переработки мяса птицы. Городские власти сообщали о планах создать за счет проекта до 700 рабочих мест, а «Союзпромптица» увеличить мощности до 80 тыс. тонн мяса в живом весе. В то же время компания изучает и другие площадки на юге Башкирии для строительства.

Деятельность мэрии Кумертау по реализации проекта привлекла внимание прокуратуры, которая вынесла представление главе администрации Олегу Астахову, усмотрев в действиях властей нарушение прав жителей на благоприятную окружающую среду и участие в принятии решений.

ООО «Союзпромптица-Кумертау» зарегистрировано в марте этого года, является дочерним предприятием ООО «Союзпромптица», одного из крупнейших российских производителей мяса индейки, владельца бренда «Индюшкин».

Идэль Гумеров