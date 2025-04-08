Челябинских дорожников обвиняют в даче взятки в Первоуральске

Прокуратура Первоуральска направила в городской суд материалы уголовного дела в отношении инженера производственно-технического отдела и мастера дорожных работ ООО «ЗДРСУ» (Челябинск). Их обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по предварительному сговору (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в марте 2024 года между ООО «ЗДРСУ» и управлением ЖКХ и строительства Первоуральска был заключен контракт на ремонт участков дорог по улицам Ленина и Орджоникидзе. Работы выполнили с недостатками, а документы о надлежащем исполнении обязательств с администрацией муниципалитета не согласовали, и инженер с мастером решили дать взятку должностному лицу заказчика. 14 ноября сообщники за подписание бумаг о приемке работ по контракту передали 990 тыс. руб. сотруднику управления ЖКХ, действовавшему в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов. Мастера и инженера сразу же задержали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЗДРСУ» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Владельцами являются Владимир и Макар Барсуковы, директором — Бабкен Даноян. Выручка компании за 2024 год составила 518,1 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. В портфеле подрядчика 150 контрактов в основном на ремонт и благоустройство дорог и тротуаров в муниципалитетах Челябинской области, из них 11 прекращено по соглашению сторон.

Виталина Ярховска