В Ульяновске задержали производителей опасной продукции

В Заволжском районе Ульяновска следователями СУ СКР при силовой поддержке полицейских и бойцов Росгвардии задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса по производству опасной продукции из метилового спирта, а также два его подельника. Об этом во вторник сообщило региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как предварительно установлено следователями, в промзоне Заволжского района Ульяновска «был организован нелегальный цех, в котором изготавливалась стеклоочистительная жидкость», реализация готовой продукции осуществлялось на территории города Ульяновска и Ульяновской области в различных торговых точках, а также и на обочине оживленных автотрасс.

Экспертиза показала, что в состав товара входит метиловый спирт в концентрации, опасной для жизни и здоровья граждан. Так, в одной бутылке содержалось от 20 до 50 % метилового спирта.

Изъято свыше 5,5 тыс. литров готовой продукции, этикетки, пробки.

На основании оперативно-разыскных материалов УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта опасной для жизни и здоровья продукции по предварительному сговору организованной группой (ч. 2 ст.238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Все трое признали вину. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий.

Андрей Васильев, Ульяновск