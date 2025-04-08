В Северной Осетии запустили новый автобусный маршрут до курорта Мамисон
В Северной Осетии начал работу новый маршрут № 129, соединяющий Владикавказ с всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Мамисон». Линию обслуживают два автобуса малого класса, сообщил глава РСО-Алания Сергей Меняйло.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
Автобусы были получены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Транспорт отправляется из Владикавказа дважды в день: в 8:00 от Осетинского театра на проспекте Коста и в 10:30 от железнодорожного вокзала.
Путь в одну сторону занимает примерно 2 часа, стоимость проезда составляет 200 руб.