На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за заморозков

В Ставропольском крае с 7 апреля введен режим повышенной готовности из-за заморозков до -5 градусов в период с 9 по 11 апреля. Об этом сообщают пресс-службы ПАСС и РСЧС в регионе.

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Введение режима повышенной готовности обязывает представителей власти своевременно информировать население о неблагоприятных погодных условиях и оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. В случае необходимости жители края могут обращаться по телефону 112.

В среду, четверг и пятницу синоптики прогнозируют снегопады.

Власти отмечают, что подобная мера является стандартной процедурой при угрозе стихийных бедствий.

Николай Аксенов