«Спокойная жизнь Трампа заканчивается»

«Дональд Трамп теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру»,— такое мнение высказал миллиардер Билл Экман, поддержавший республиканца на выборах, его цитирует CNBC. Финансист заявил, что «бизнес — это игра на доверие», а США движутся к «экономической ядерной зиме» из-за введенных президентом пошлин. Ранее во всех американских штатах прошли протесты против главы Белого дома и предпринимателя Илона Маска. Как считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, администрация республиканца столкнулась с первым серьезным кризисом с момента прихода к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Спокойная жизнь администрации Дональда Трампа, похоже, заканчивается. Учитывая, сколь бурную деятельность развил хозяин Белого дома после прихода к власти, даже удивительно, что произошло это только сейчас. Целых два с половиной месяца Америка безропотно терпела его поистине революционные действия, взрывающие весь привычный уклад жизни. Строго говоря, ворчала, негодовала, возмущалась не вся страна, а ее половина — та, которая голосует за демократов и считает трампистов опасными радикалами, дорвавшимися до власти. Другая половина — та, которая, собственно, и привела республиканца в Белый дом, всем или почти всем довольна, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения: свою электоральную базу 47-й президент Соединенных Штатов не растерял.

Америка как была, так и остается глубоко разделенной. И сегодня решается, как будет себя вести проигравшая сторона, оправится ли после шока, вызванного ноябрьским поражением, когда Демократическая партия потеряла не только президентский пост, но и обе палаты Конгресса. В течение двух с половиной месяцев ее представители оставались на удивление пассивны, и в рядах их сторонников это уже начинало вызывать ропот. Но вот наконец-то противники Трампа провели первую громкую акцию: во всех 50 штатах состоялись многотысячные акции протеста против политики главы Белого дома и его команды. Нельзя сказать, что масштабы этих демонстраций были такими уж грандиозными, страна знала и куда более многочисленные шествия. Но это был первый звонок, раздавшийся в нужный момент. Ведь именно сейчас новая администрация США проходит самое серьезное испытание на прочность. Объявленные Трампом пошлины против 185 государств взорвали мировые рынки, шок на биржах продолжается уже несколько дней, многие эксперты предсказывают негативные экономические последствия для самих США. Если эти прогнозы сбудутся, то перспективы президента и его команды невеселые.

Американцы многое могут простить своему лидеру, но только не падение своего уровня жизни, пусть даже во имя благородных целей оздоровления экономики.

Как долго этого оздоровления ждать? Эффект нужен здесь и сейчас. Ведь промежуточные выборы в Конгресс, когда демократы могут взять реванш, уже через 19 месяцев. За ситуацией в США, предвкушая возможные будущие проблемы Трампа, завороженно следят в мире. И бывшие союзники-европейцы, которые сегодня стали едва ли не главными идеологическими оппонентами, и основной геополитический противник — Китай, и Глобальный Юг, некоторые представители которого решились даже на открытый мятеж против Вашингтона. Дальше всех зашел президент Венесуэлы Николас Мадуро, предложивший миру «освободиться от Соединенных Штатов».

На этом фоне одним из защитников Дональда Трампа и его политики неожиданно для многих оказалась Москва. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, ведущий сейчас переговоры с Вашингтоном по многим ключевым вопросам, обвинил американское «глубинное государство» в том, что оно пытается организовать против республиканца «цветную революцию».

Бурные события последних недель на глазах создают новую, в чем-то парадоксальную политическую реальность.

В ней Россия и ее традиционный союзник — Венесуэла — оказываются в разных лагерях, Вашингтон вводит пошлины против своих ближайших друзей, но не против Москвы, и в противостоянии с Трампом Европа готова по многим вопросам объединиться с Китаем и выступить в защиту глобалистских принципов, которые пытается разрушить Америка, еще недавно активно их продвигавшая.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин