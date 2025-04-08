В Адыгее заработает онлайн-система отслеживания автобусов летом 2025 года

В Адыгее в тестовом режиме запущена система мониторинга и контроля за работой общественного транспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, полноценный запуск системы запланирован на начало лета 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Реформа общественного транспорта в регионе началась в конце 2023 года по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова. «В Майкопе он не выдерживает никакой критики, и его необходимо менять, критерии — безопасность и комфортность»,— заявил руководитель республики.

В рамках модернизации транспортной сферы ведется обновление подвижного состава, цифровизация отрасли и внедрение новых сервисов для пассажиров. Для органов власти уже функционирует автоматизированная информационная система управления наземным пассажирским транспортом на базе цифровой платформы «НавиТранс».

Сейчас решается вопрос о сертификации системы, которую планируется завершить до конца второго квартала 2025 года. После этого пассажиры смогут скачать мобильное приложение, позволяющее в реальном времени отслеживать номер маршрута, местоположение транспорта и время прибытия к нужной остановке.

На остановках общественного транспорта уже начали устанавливать электронные табло с информацией о маршрутах движения автобусов.

Всего в республике обслуживаются 54 межрегиональных маршрута, соединяющих Адыгею с другими регионами, 39 смежных межрегиональных маршрутов с Краснодарским краем, 43 межмуниципальных маршрута между районами и городами, а также 50 муниципальных маршрутов.

Анна Гречко