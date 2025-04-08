В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадал один человек

Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Геническ Херсонской области, опрокинулся по дороге. В результате пострадал один человек, сообщили в ростовской Госавтоинспекции.

ЧП случилось на четвертом километре автодороги «Северный обход» в Аксайском районе Ростовской области. Водитель 1976 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В автобусе было 23 пассажира.

В региональном Минздраве рассказали «РИА Новости», что пострадавший доставлен в Аксайскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Прокуратура Ростовской области проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.