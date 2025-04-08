Площадь восстанавливаемых лесов на Кубани увеличат на 17% в 2025 году

В Краснодарском крае планируют восстановить 176,4 га леса в 2025 году, что на 17% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По данным ведомства, работы по лесовосстановлению на площади более 126,6 га проведут за счет средств федерального и краевого бюджетов. На эти цели направят 54,4 млн руб. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Дополнительно на территории более 49,8 га лесовосстановительные мероприятия планируют выполнить юридические лица, имеющие соответствующие обязательства, за счет собственных средств.

Восстановление лесов в 2025 году затронет Белореченский, Белоглинский, Кавказский, Абинский, Ейский и Отрадненский районы, а также Новороссийск. Для проведения работ будут использованы саженцы и сеянцы красного и черешчатого дуба, черного ореха, акации, ясеня, мелколистного вяза, черного тополя и сосны.

За последние пять лет общая площадь лесовосстановления в регионе составила более 1,76 тыс. га, включая работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению на территории свыше 327 га.

Нурий Бзасежев