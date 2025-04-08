Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 8 апреля

В Новороссийске пройдут военные учения в акватории морского порта 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ запланировано в период с 10:00 до 13:00. В ходе учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани во время проведения учений будут выполнены стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева