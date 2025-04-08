На Ярославле-Главном заменили оборудование платной парковки

На Ярославле-Главном оборудование на платной парковке заменили на «улучшенное». Дополнительное соглашение между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля (заказчик) и ПАО «МТС» (подрядчик) было заключено 7 апреля и опубликовано в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Стороны пришли к соглашению об использовании при выполнении работ оборудования, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками оборудования, указанного в сметной документации»,— говорится в соглашении.

Всего замене подлежали 19 позиций, в том числе шлагбаум, колесоотбойник, автономная парковочная касса, модуль оплаты паркинга, парковочное табло. Напомним, что стоимость контракта — 20 млн руб., она не изменилась при замене оборудования. Деньги подрядчику еще не выплачены.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что открыть платную парковку намерены до 1 мая 2025 года. Сейчас она функционирует в тестовом режиме.

Алла Чижова