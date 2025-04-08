ФСБ предостерегла культработника Новосибирской области от госизмены

Руководитель муниципального учреждения культуры Венгеровского района Новосибирской области получил предупреждение ФСБ за контакты с украинским военизированным формированием «Легион "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По информации ведомства, культработник установил контакт с указанным украинским военизированным формированием и дал согласие на сбор сведений о предприятиях ОПК региона. Однако, планируемое сотрудничество жителя Новосибирской области с украинской террористической организацией не допустили спецслужбы.

«В связи с выявлением реальных условий, способствующих совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), в целях предупреждения его совершения УФСБ России по Новосибирской области объявлено официальное предостережение гражданину о недопустимости указанных действий»,— рассказала официальный представитель ведомства Ирина Зеброва.

Илья Николаев