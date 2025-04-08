Четверть ижевчан предпочитают обращаться за займом в кредитную организацию

Четверть или 24% ижевчан предпочитают обращаться в кредитную организацию, если им необходимо занять денег, показал опрос от сервиса SuperJob. Каждый десятый обращается чаще всего занимает средства у родственников, 5% — у друзей. Еще по 1% горожан берут ссуду на работе или занимают у коллег. Половина ижевчан заявили, что не берут деньги взаймы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Чаще всего средства одалживают родственникам и друзьям: заявили 19% и 15% горожан соответственно. Еще 9% ижевчан дают в долг коллегам. Почти половина жителей столицы Удмуртии ответили, что никому не занимают. В среднем, родственникам готовы занять 19 тыс. руб. Другу или коллеге — 14,5 и 8,2 тыс. руб. Опрос проводился с 12 марта по 2 апреля 2025-го.