Участники приоритетных инвестпроектов в Прикамье смогут получить налоговые льготы на 15 млрд рублей

В Пермском крае компании, реализующие инвестпроекты в статусе «приоритетный», могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом (ИНВ), получением земли на льготных условиях и административной поддержкой. По данным краевого минэкономразвития, на сегодняшний день в региональном портфеле приоритетных инвестпроектов находится 109 инициатив бизнеса. Из них в Перми реализуется 54 проекта: 44 претендуют на другие меры поддержки в рамках статуса инвестпроекта, а 10 – на получение инвестиционного налогового вычета на общую сумму 14,9 млрд руб.

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В краевом минэкономразвития пояснили, что ИНВ – механизм, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание, приобретение или модернизацию основных средств, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Одной из компаний, реализующей приоритетный инвестпроект, является пермское ООО "ОКП «ЭЛКА-Кабель». Компания разрабатывает и выпускает инновационную кабельно-проводниковую продукцию. «В настоящий момент наше предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект стоимостью около 800 млн рублей. Суть проекта – строительство нового высокотехнологичного производства кабельно-проводниковой продукции, ориентированного на импортозамещение, а также производство кабельной продукции специального назначения, что позволит укрепить технологический суверенитет нашей страны. При реализации данного проекта мы планируем увеличить оборот компании до 5 млрд рублей. Статус "приоритетный" – один из важных инструментов государственной поддержки на территории Пермского края. Возможность воспользоваться одним из его инструментов – инвестиционным налоговым вычетом – позволяет нам повторно реинвестировать средства в повышение капитализации компании» – рассказал директор ООО «ОКП "ЭЛКА-Кабель"» Алексей Гаркунов.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что приоритетный инвестиционный проект (ПИП) является одним из самых востребованных и эффективных инструментов государственной поддержки бизнеса в Пермском крае. В ходе его реализации в регионе модернизируются действующие и строятся новые производства, появляются новые логистические комплексы, гостиницы, объекты спорта и здравоохранения. В ходе выполнения таких проектов бизнес инициативно берет на себя социальные обязательства в сфере образования, здравоохранения и других. Это формирует имидж компаний-инициаторов приоритетных проектов как социально ответственных и заинтересованных в развитии родного региона предприятий.